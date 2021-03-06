Таможне нужно 5-10 миллиардов на обновление инфраструктуры

Государственная таможенная служба нуждается в обновлении инфраструктуры на 5-10 миллиардов государственных инвестиций, тогда как госбюджет на 2021 предусматривает на эти цели 465 миллионов.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" сообщил глава ведомства Павел Рябикин.

"Чтобы обеспечить более эффективный контроль в теневом секторе, мы должны проводить примерно 650 тыс осмотров ... То есть в десять раз больше. И это невозможно делать нынешними средствами. Это возможно только путем интенсификации нашей работы с переходом на ИТ-продукты, системы сканирования и взвешивания, ИТ-обеспечений", - сказал он.

По его словам, на это нужно около 5-10 млрд, которые надо потратить на инфраструктуру. Но, как пояснил Рябикин, "фактически таможня на этот год на решение всех проблем получила 465 млн грн".

По его оценкам, теневой объем рынка субъектов ВЭД таможня оценивает в 1,9 млрд долл в год, при этом речь идет о более 200 тыс субъектов хозяйствования.

Впрочем, по его словам, если найти необходимые средства на обновление инфраструктуры, это позволит привлечь в бюджет 100 млрд грн в течение трех лет.

Напоминаем:

28 октября 2020 Кабинет Министров Украины назначил главой Государственной таможенной службы Павла Рябикина, который до того был генеральным директором аэропорта "Борисполь".

После назначения министр финансов Сергей Марченко заявил, что ожидает от нового руководителя таможни быстрых результатов в двух направлениях: выполнение доходов бюджета, что позволит обеспечить финансовую стабильность и поддержать экономику страны, и продолжение трансформации таможни в современную, прозрачную, эффективную сервисную службу европейского образца.