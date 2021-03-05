Jeep готов отказаться от названия Cherokee для авто из-за протестов индейцев
CEO группы компаний Stellantis, компании, которая владеет Jeep, Карлос Таварес заявил, что компания готова отказаться от использования слова Cherokee в нескольких моделях автомобилей после критики со стороны племени индейцев чероки.
Об этом он сказал в комментарии The Wall Street Journal.
По его словам, сейчас компания обсуждает проблему с народом чероки.
"Мы готовы пойти на любой шаг, мы готовы решить эту проблему с соответствующими людьми и без посредников. Пока я не знаю, кроется ли в этом серьезная проблема. Но если она существует, то, разумеется, мы ее решим", - сказал Таварес .
Два автомобиля Jeep используют название Cherokee и Grand Cherokee.
В то же время представитель племени чероки заявил, что они ведут с руководством Stellantis "открытый диалог и настроены на дальнейшие обсуждения".
Ранее главный вождь индейского народа чероки Чак Хоскин-младший потребовал от компании Jeep прекратить использовать название его нации как марки авто.
Экономическая правда
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