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Укр / Рус

Jeep готов отказаться от названия Cherokee для авто из-за протестов индейцев

Пятница, 5 марта 2021, 20:30
 

CEO группы компаний Stellantis, компании, которая владеет Jeep, Карлос Таварес заявил, что компания готова отказаться от использования слова Cherokee в нескольких моделях автомобилей после критики со стороны племени индейцев чероки.

Об этом он сказал в комментарии The Wall Street Journal.

По его словам, сейчас компания обсуждает проблему с народом чероки.

"Мы готовы пойти на любой шаг, мы готовы решить эту проблему с соответствующими людьми и без посредников. Пока я не знаю, кроется ли в этом серьезная проблема. Но если она существует, то, разумеется, мы ее решим", - сказал Таварес .

Два автомобиля Jeep используют название Cherokee и Grand Cherokee.

В то же время представитель племени чероки заявил, что они ведут с руководством Stellantis "открытый диалог и настроены на дальнейшие обсуждения".

Ранее главный вождь индейского народа чероки Чак Хоскин-младший потребовал от компании Jeep прекратить использовать название его нации как марки авто.

Экономическая правда

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