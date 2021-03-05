НБУ установил курс гривни на первый рабочий день после выходных

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 9 марта на уровне 27,71 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,08 грн (на 5 марта - 33,41 гривни).

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 5 марта на уровне 27,76 гривни.

5 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,67 - 27,69 гривни.

5 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,75 - 27,77 гривни.

4 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,68 - 27,71 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 4 марта на уровне 27,85 гривни.

4 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,80 гривни.

3 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,80 гривни.

Экономическая правда