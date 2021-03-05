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УкрСиббанк стал пятым уполномоченным НБУ банком

Пятница, 5 марта 2021, 14:37
 

Нацбанк предоставил АО "УкрСиббанк" статус уполномоченного по хранению запасов наличности регулятора, теперь он будет обеспечивать наличными другие банки в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Регулятор объясняет, что отныне Укрсиббанк будет обеспечивать другие банки в регионах наличными, а также принимать от них ее излишки и изношенные деньги. Отмечается, что банк обладает кассовыми центрами в крупных украинских городах и разветвленной сетью обособленных подразделений в Украине в целом.

Таким образом НБУ продолжает делегирование части своих функций в регионах другим участникам рынка для перехода от частично делегированной модели организации наличного обращения, что сейчас существует в Украине, на делегированную модель.

Такая модель организации наличного обращения заключается в передаче части функций регулятора банкам и Cash-in-Transit (СІТ)-компаниям.

На сегодня, добавляют в НБУ, функции хранения запасов наличности Нацбанка и проведения операций с ними во всех регионах страны выполняют подразделения четырех уполномоченных банков: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ.

Экономическая правда

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НБУ УкрСиббанк

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