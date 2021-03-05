УкрСиббанк стал пятым уполномоченным НБУ банком
Нацбанк предоставил АО "УкрСиббанк" статус уполномоченного по хранению запасов наличности регулятора, теперь он будет обеспечивать наличными другие банки в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Регулятор объясняет, что отныне Укрсиббанк будет обеспечивать другие банки в регионах наличными, а также принимать от них ее излишки и изношенные деньги. Отмечается, что банк обладает кассовыми центрами в крупных украинских городах и разветвленной сетью обособленных подразделений в Украине в целом.
Таким образом НБУ продолжает делегирование части своих функций в регионах другим участникам рынка для перехода от частично делегированной модели организации наличного обращения, что сейчас существует в Украине, на делегированную модель.
Такая модель организации наличного обращения заключается в передаче части функций регулятора банкам и Cash-in-Transit (СІТ)-компаниям.
На сегодня, добавляют в НБУ, функции хранения запасов наличности Нацбанка и проведения операций с ними во всех регионах страны выполняют подразделения четырех уполномоченных банков: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ.
Экономическая правда
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