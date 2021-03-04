Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 5 марта на уровне 27,76 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,41 грн (на 4 марта - 33,56 гривни)

Напомним:

4 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,68 - 27,71 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 4 марта на уровне 27,85 гривни.

4 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,80 гривни.

3 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,90 гривни.

3 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,80 гривни.

Экономическая правда