Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 5 марта на уровне 27,76 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,41 грн (на 4 марта - 33,56 гривни)
Напомним:
4 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,68 - 27,71 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 4 марта на уровне 27,85 гривни.
4 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,80 гривни.
3 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,90 гривни.
3 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,80 гривни.
Экономическая правда
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