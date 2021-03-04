ОПЕК + не изменила ограничений предложения нефти в апреле, цены подскочили на 5%

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК +) на встрече 4 марта приняла решение не менять установленных ограничений на дневную предложение нефти в 7,2 миллиона баррелей, цены на сырье достигают новых максимумов с 2020 года.

Об этом говорится в сообщении ОПЕК, данные Markets Insider.

В Организации выразили благодарность Саудовской Аравии за добровольное сокращение предложения нефти с 1 февраля на два месяца, "что поддержало стабильность рынка". Страна также приняла решение ограничить предложение нефти в апреле на 1 млн баррелей в день.

"Министры одобрили продолжение уровней производства в марте на апрель, за исключением России и Казахстана, которым будет разрешено увеличить добычу на 130 и 20 тыс. баррелей в день в связи с длительными сезонными трендами потребления", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Нефть марки Brent стоит 67,24 доллара за баррель (+ 5,08%), фьючерсы West Texas Intermediate (WTI) имеют котировки в 64,27 долларов за баррель (+ 5,27%).

markets insider

Как пишут Reuters, аналитики на рынке ожидали ослабление ограничений ОПЕК на 0,5-1,5 млн баррелей производства в апреле: "Это большая неожиданность, если ОПЕК оставит добычу в неизменном виде в апреле ... этот шаг приведет к падению запасов быстрыми темпами, а вместе с этим цены на нефть будут расти в течение следующих месяцев".

Согласно заявлению, ОПЕК + встретится снова 1 апреля, чтобы обсудить уровень производства на май.

Экономическая правда