Комиссия будет лицензировать компании, создающие программное обеспечение в игорной сфере

Правительство одобрило постановление, которым утвердил лицензионные условия предоставления услуг в сфере организации и проведения азартных игр, а также установил перечень обязательных требований к такой деятельности - речь идет о разработке программного обеспечения в данной области.

Об этом говорится в документах к заседанию, министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

Так, постановлением регулируются прежде всего правоотношения по услуг по поставке / предоставлению программного обеспечения, используемого для организации и проведения азартных игр. Таким образом правительство хочет вывести из тени ІТ-компании, которые занимаются разработкой данного программного обеспечения.

Отмечается, что для полного функционирования закона об азартных играх нужна надлежащая система нормативно-правовых актов для регулирования всех аспектов деятельности в сфере, в частности касательно программного обеспечения.

"При этом создание правового поля для такой деятельности позволит субъектам хозяйствования открыто осуществлять деятельность, рекламировать свою деятельность, юридически закреплять обязательства с контрагентами, получить другие преимущества законного осуществления деятельности", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Правительство ожидает от лицензий по разработке ПО для игровой сферы около 6 млн гривень ежегодно - это 20 лицензий, 300 тысяч гривень / год каждая.

Экономическая правда





