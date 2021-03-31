УЗ ожидает 3,6 миллиарда доходов в этом году - утвердили финплан

Кабинет Министров на заседании 31 марта принял финансовый план Укрзализныци, которым в частности предусмотрены доходы компаний в 2021 году на уровне 3,6 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, Мининфраструктуры.

Общие доходы компании запланированы в размере 93 млрд грн, а в госбюджет и целевые фонды предполагается направить 24,7 млрд грн.

Капинвестиций в этом году планируют объемом 27 млрд грн: 6,400000000 грн на капстроительство, 5,6 млрд грн на приобретение основных средств, 5,7 млрд грн на модернизацию основных средств, 5,2 млрд грн на капремонт, а 3,4 млрд грн - на обновление подвижного состава.

"Среди основных проектов: начало большой электрификации железных дорог. Это участки Долинская - Николаев и Изов - Госграница, закупка крупной партии пассажирских вагонов за средства, выделенные из госбюджета, модернизация локомотивов и ремонт грузовых вагонов", - прокомментировал планы УЗ по капинвестицям на 2021 и.о. председателя правления Иван Юрик.

В частности, планируется приобрести около 80 пассажирских вагонов, обновить около 23,5 тыс. Грузовых вагонов, 451 пассажирский вагон, 2 скоростные электропоезда Škoda, 318 локомотивов, 76 секций моторвагонного подвижного состава, 6 дизель-поездов и 3 рельсовые автобусы.

Экономическая правда