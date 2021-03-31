Украина подала официальную заявку на включение борща в список культурного наследия ЮНЕСКО

Министерство иностранных дел Украины подало номинационное досье "Культура приготовления украинского борща" для включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает пресс-служба главы ОО "Институт культуры Украины", шеф-повара Евгения Клопотенка, который выступил инициатором официального признания борща украинским национальным блюдом.

"Номинационное досье "Культура приготовления украинского борща" наконец-то направляется в Париж.

Это важный процедурный шаг, который является началом формального продвижения на международном уровне непревзойденного элемента украинского нематериального культурного наследия для его включения в Репрезентативный список ЮНЕСКО", - отметила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Когда вы заходите в ресторан за границей, то скорее всего в меню вы увидите "Борщ (русский суп)". Когда я узнал об этом, понял, что надо защищать борщ, потому что речь не просто о еде, а о культурной идентификации нации.

В октябре 2020 года борщ был внесен в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия, а 30 марта Украина подала заявку в ЮНЕСКО для признания борща украинским блюдом уже на мировом уровне", - рассказал Клопотенко.

"Украинское номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ из Украины, он тесно переплетен с украинской культурой в таких вещах, как, например, свадебные и похоронные традиции, и широко потребляется по всей стране", - говорится в сообщении .

"Украинский борщ - украинское национальное блюдо, которому нет конкурентов. Хватит манипулировать и на почве "русскости" борща, потому что правды не изменишь. Борщ - наш", - заявил министр культуры на информационной политики Александр Ткаченко.

Отмечается, что рассмотрение заявки продлится два года.

В списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже есть украинская петриковская декоративная роспись, традиция косовской расписной керамики и казацкие песни Днепропетровской области.

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Экономическая правда