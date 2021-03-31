Минфин будет пересматривать рефинансирование долгов по программе 5-7-9%

В Министерстве финансов хотят пересмотреть программу "Доступных кредитов 5-7-9%" в части рефинансирования старых долгов, ведь "государство не должно кредитовать экономику".

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью Liga.net.

Он рассказал, что антикризисная версия 5-7-9 идет путем любого временного инструмента, когда происходит его "искривление". Это касается в том числе возможности пополнения бизнесом оборотных средств под 3%.

Как отметил интервьюер, этой возможностью активно пользуются аграрии для финансирования посевной кампании. В то же время, напомнил Марченко, цель этой опции - предоставить малому-среднему бизнесу подушку ликвидности. Следовательно, в Минфине считают, что программе необходимо переформатирование.

В ведомстве не рассматривают ограничения по определенной отрасли, в частности, Марченко отметил, что многие аграрии прошлого года пострадали от засухи и нуждаются в поддержке.

"На мой взгляд, необходимо собрать информацию и усовершенствовать требования к участникам. Думаю, в ближайшее время мы будем к этому готовы", - рассказал он о шагах для просмотра программы.

Министр добавил, что рефинансирование старых долгов и пополнение оборотных средств под 3% позволили бизнесу "перевести дыхание на время кризиса", но стоит возвращаться к основным задачам программы: развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест.

"У бизнеса был год времени: кто не смог воспользоваться этой помощью - что ж, государство не должно кредитовать экономику, это не наша задача", - заявил он.

По мнению Марченко, антикризисные кредиты просматривать пока не будут, в отличие от рефинансирования старых долгов - их нужно пересматривать. "Кстати, динамика последних месяцев показывает, что рефинансирование уже насытило рынок", - добавил он.