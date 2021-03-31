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Xiaomi инвестирует 10 миллиардов долларов в электромобили

Среда, 31 марта 2021, 10:50
 

Китайский производитель телефонов Xiaomi инвестирует 10 миллиардов долларов в электромобили. 

Об этом сообщает ВВС.

Цель китайского технологического гиганта - "предложить качественные, умные электромобили", - говорится в сообщении.

Xiaomi создаст дочернюю компанию с первоначальными инвестициями в размере около 1,5 млрд долларов, а генеральный директор компании Лэй Цзюнь возглавит новое предприятие.

"Решение было принято после многочисленных раундов обсуждений между всеми нашими партнерами, и это будет последний крупный предпринимательский проект в моей жизни", - сказал он в заявлении.

Пока компания не дала никаких комментариев относительно того, будет ли она производить бюджетные модели или нацелена на верхний сегмент рынка.

Xiaomi - третий по величине производитель смартфонов в мире после Apple и Samsung. Компания выйдет на рынок электромобилей с жесткой конкуренцией, который также включает конкурентов Apple и Huawei.

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электромобиль

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