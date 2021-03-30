PayPal рзрешит клиентам в США расплачиваться криптовалютами

PayPal Holdings даст возможность своим американским клиентам оплачивать покупки криптовалютами.

Об этом говорится в сообщении компании.

Клиенты PayPal в США смогут использовать криптовалюты из мобильных кошельков PayPal для оплаты товаров у продавцов, работающих с платежной системой, начиная уже с 30 марта.

Функция "Checkout with Crypto" даст пользователям PayPal возможность оплачивать покупки такими криптовалютами как биткойн, лайткойн, эфир и биткойн-кэш, сообщила компания. На начальном этапе функция будет доступна в сделках с миллионами продавцов, и список последних будет расширяться, отмечают в PayPal.

Платежная система не будет взимать комиссионных за транзакции с использованием криптовалют.

"Использование криптовалют для покупок у компаний по всему миру является следующим шагом для повсеместного и массового внедрения цифровых валют", - заявил главный исполнительный директор компании Дэн Шульман.

Курс биткойна подскочил на этой новости выше отметки в 59 тысяч долларов, передает "Интерфакс-Украина".

Лайткойн подорожал в ходе торгов на 1,5%, до 196,88 доллара, эфир - на 1,4%, до 1831,07 доллара, биткойн-кэш - на 2,2%, до 527 доллара.

Акции PayPal прибавляют в цене 0,3% на торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 147%.