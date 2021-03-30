Украина будет совместно с Францией производить высотные подъемники для пожарных авто

Украина будет совместно с Францией производить высотные подъемники для пожарных автомобилей - протокол о намерениях между ГСЧС и французской компанией Echelles Riffaud, производителем высотных подъемников, подписали 30 марта.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что документ подписали глава ГСЧС Николай Чечеткин, генеральный директор Echelles Riffaud Бенжамен Кустие и экспортный директор компании Марк Ларив.

По словам главы МВД Арсена Авакова, в пожарно-спасательных подразделениях сложилась критическая ситуация с современными техническими средствами для обеспечения тушения пожаров и спасения людей из высотных зданий.

Имеющаяся техника эксплуатируется уже более 40 лет, и 90% которой уже отработали все установленные сроки эксплуатации.

"К сожалению, Украина не производила и не производит такую ​​технику. Поэтому, МВД совместно с французскими партнерами договорились о производстве для украинских спасателей современной пожарной техники", - сказал министр.

По его словам, по результатам переговоров с французскими компаниями-производителями пожарной техники, была выбрана компания Echelles Riffaud, которая работает на рынке более 150 лет.

"Речь идет о производстве комплексов с подъемниками до 33 и 42 метров. Однако, важным аспектом двустороннего сотрудничества остается условие, когда автомобили французского производства будут собраны на украинских заводах. Планируется закупка 370 таких пожарных машин. Кроме того, наши специалисты пройдут обучение у своих французских коллег", - рассказал Аваков.

Стоимость контракта - 300 млн евро, французская сторона пошла на условия долгосрочного кредитования, которое рассчитано на 10 лет.

В дальнейшем подписанный Протокол будет оформлен в межправительственное соглашение, которое ратифицируют народные депутаты.

По первоначальному плану новые автомобили заработают в украинских городах в следующем году.

"У нас в наличии есть только 290 необходимых подъемников и 260 из них уже отработали свой ресурс. Учитывая изношенность этой техники и отсутствие производства в Украине, мы тщательно изучали возможности европейских производителей.

От реализации совместного проекта мы ожидаем полностью переоснастить наши подразделения высотной техникой для спасения людей. Это позволит более качественно оказывать услуги нашему населению и спасать человеческие жизни. Убежден, что наша совместная работа имеет мощный потенциал", - заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Заместитель руководителя департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало уточнил ЭП, что в Киеве сейчас есть один подъемник высотой 90 метров финского производства, который достает до 30 этажа и выше.

Есть три 50-метровых подъемника и 12 подъемников 33-42 метра производства 80-лет, которые устарели и требуют обновления.

Он отметил тенденцию увеличения темпов строительства высоток в столице.

"И собственно, подписание договора с французской компанией - станет отправной точкой, началом обновления технических средств для обеспечения тушения пожаров и спасения людей из высотных зданий в пределах всего государства, износ которых иногда достигает 90% и уже давно отработало все сроки эксплуатации", - подчеркнул Тракало.

Экономическая правда