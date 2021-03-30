Рада хочет определить перечень гособъектов, не подлежащих приватизации

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4020 о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Документ поддержали 289 нардепов.

"Проект закона разработан с целью определения перечня предприятий, которые не подлежат приватизации или частично не будут приватизированы.

Этот законопроект является компромиссным решением правительства, и им предлагается: утвердить перечни объектов, не подлежащих приватизации (659 предприятий), в уставных капиталах которых могут быть приватизированы 49,9%, предполагается еще 3 перечня объектов приватизации, которые могут быть преобразованы в хозяйственные общества.

Законопроект будет способствовать привлечению инвестиций в экономику Украины", - заявила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди.

Законопроект предлагает утвердить перечни объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации:

перечень акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50 процентов + 1 акция и не подлежит приватизации, согласно приложению 1;

перечень хозяйственных обществ и объединений, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100 процентов, государственных коммерческих и казенных предприятий, не подлежащих приватизации, согласно приложению 2;

перечень объектов культуры и спорта, не подлежащих приватизации, согласно приложению 3;

перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации, но могут быть преобразованы в хозяйственные общества, согласно приложению 4;

перечень объектов лесного хозяйства, не подлежащих приватизации, согласно приложению 5.

Согласно приложению 1, не подлежат приватизации, в частности, такие предприятия: "Нафтогаз", Государственная акционерная холдинговая компания "Артем", "Укрпочта" и "Укрзализныця" и др.

Согласно приложению 2, не подлежат приватизации, в частности, следующие предприятия: "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", Оператор ГТС, Чернобыльская АЭС и др.

Согласно приложению 3, не подлежат приватизации, в частности, такие объекты ГП "Национальный цирк Украины", ГП "Национальный центр Александра Довженко", Национальное издательство детской литературы "Веселка", Национальный заповедник "Хортица", Национальный музей Тараса Шевченко и др.

Согласно приложению 4, не подлежат приватизации, но могут быть преобразованы в хозяйственные общества, в частности, такие объекты ГП "Рубин", ГП "Харьковский завод специальных машин", ГП "Львовский бронетанковый завод" и др.

Согласно приложению 5, не подлежат приватизации, в частности, такие объекты Лисовой хозяйства: Ялтинский горно-лесной заповедник, Шацкий национальный природный заповедник и др.

Экономическая правда