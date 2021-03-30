Налоговая амнистия: Рада приняла законопроект за основу

Верховная Рада на заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект №5153, которым предлагается амнистия капиталов - одноразовое декларирования активов физлиц для легализации своих доходов.

Документ поддержали 245 депутатов.

Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы и доходы, избежав при этом наказания. Основной целью является детенизация экономики путем декларирования активов. Законопроектом предусматривается в период с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. Также лица должны будут уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.

Проведение налоговой амнистии обусловлено, в частности, введением в Украине плана противодействия уклонению от налогообложения (BEPS) и системы автоматического обмена налоговой информацией (FATCA), что затруднит вывод денег в оффшоры и другие подобные схемы.

Депутаты также поддержали за основу два связанных законопроекта: №5155, касающийся изменений в статью 16 Закона Украины "О валюту и валютные операции" и №5156, которым вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украина.

Законопроект №5155 поддержали 249 нардепов, а №5156 - 252 депутата.

К президентскому законопроекту также было подано три альтернативных законопроекта: №5153-1, №5153-2 и №5153-3.

Среди различий альтернативных проектов были: №5153-1 предлагал значительно ниже ставки сборов для легализации доходов, №5153-2 предлагал выровнять ставки для активов в украинских и зарубежных банках, а №5153-3 - отсрочить старт налоговой амнистии на год до полноценного запуска Бюро экономической безопасности и дать возможность рассрочки платежа.

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Напомним:

Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу законопроекты №5153 и №5155, которыми предлагается так называемая "налоговая амнистия": добровольное одноразовое декларирования доходов физлиц.

Экономическая правда