Украинские сервисные центры смогут официально ремонтировать технику Apple

Компания Apple объявила о расширении программы сотрудничества с независимыми сервисными центрами - Independent Repair Provider, сервисные центры в Украине также смогут присоединиться к программе.

Об этом сообщается на сайте Apple.

"Программа независимых сервисных центров от Apple вскоре будет доступна в более чем 200 странах, почти во всех странах, где продаются товары Apple.

Программа, запущенная в 2019 году и расширенная на Европу и Канаду в прошлом году, предоставляет поставщикам услуг ремонта доступ к оригинальным деталям Apple, инструментам для ремонта и диагностики, чтобы предложить безопасный и надежный ремонт продуктов Apple.

Сейчас есть более 1500 пунктов независимого ремонта, обслуживающих клиентов в США, Канаде и Европе", - говорится в сообщении.

Участие в программе бесплатное, подать заявку сервисные компании могут по ссылке.

"Присоединение к программе не требует никаких затрат. Чтобы получить сертификацию, поставщики услуг по ремонту должны обязаться иметь сертифицированного техника Apple, который будет выполнять ремонт.

Процесс сертификации простой и бесплатный", - пояснили в компании.

Начиная с конца этой недели, заинтересованные поставщики ремонта в этих странах и регионах могут подать заявку: Афганистан, Австралия, Бангладеш, Бутан, Бразилия, Камбоджа, Острова Кука, Фиджи, Гавайи, Гонконг, Индия, Индонезия, Япония, Корея, Лаос, Макао Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Новая Зеландия, Пакистан и другие.

Позже в этом году программа будет доступна в других странах, среди которых Украина.

Проверить компанию на участие в программе IRP можно на сайте.

Экономическая правда