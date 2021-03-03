Украина начинает весну с рекордными запасами газа в подземках

По состоянию на 1 марта в хранилищах хранится более 18 млрд куб. м газа - самый высокий уровень наполнения за прошедшие десять лет.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"При этом отбор газа в течение февраля также стал самым высоким за предыдущие восемь лет, достигнув отметки в 2,9 млрд куб. м газа. В течение 16 дней подряд - с 6 по 21 февраля с газохранилищ ежесуточно отбирали более 100 млн куб. м газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала отопительного сезона с газохранилищ отобрали (по оперативным данным) 10,23 млрд куб. м газа.

При этом, по состоянию на 01.03.2021 иностранные трейдеры сохраняют в режиме "таможенный склад" 5,6 млрд куб. м газа - это в 6,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В этом году последний месяц зимы стал одним из самых активных периодов по темпам отбора природного газа. В частности, активную роль на украинском газовом рынке играют нерезиденты.

Они не только экспортируют газ, но и осуществляют между собой операции по купле-продаже газа в ПХГ в режиме таможенного склада, а также реализуют свои запасы резидентам. Высокий интерес к нашим ПХГ со стороны иностранных игроков доказывает, что мы выбрали правильную стратегию взаимодействия с заказчиками-нерезидентами", - заявил вр.и.о. генерального директора Укртрансгаза Сергей Перелома.

Экономическая правда