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Движение между Запорожьем и Днепром восстановили после того, как "Интерсити" сошел с рельсов

Понедельник, 29 марта 2021, 20:48
 

Укрзализныця возобновила движение между Запорожьем и Днепром, и предупреждает о вынужденной задержке рейсов - ранее 29 марта поезд "Интерсити" сошел с рельсов у города Славгород, что на Днепропетровщине.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Поезд №731 Запорожье-Киев уже отправился из Запорожья и проследует с задержкой ориентировочно до 4-5 часов. Посадка на этот поезд по Днепру планируется в 19:30, пассажиры бесплатно размещены в залах ожидания", - сообщили в компании.

В Укрзализныце добавили, что ряд рейсов состоятся также с опозданием на 1-2 часа, однако точное время опоздания может корректироваться:

  • №070 Мариуполь - Львов;
  • №738 Запорожье - Киев;
  • №012 Новоалексеевка - Киев;
  • №010 Мариуполь - Киев;
  • №116 Бердянск - Киев;
  • №088 Новоалексеевка - Ковель.

Эти рейсы будут следовать стандартному маршруту, но с замедлением по скорости, отметили в УЗ. По словам компании пассажиры могут бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности на вокзалах.

Напоминаем:

Шесть вагонов скоростного поезда "Интерсити", следовавшего из Киева в Запорожье, сошли с рельсов недалеко от конечной станции.

Экономическая правда



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Укрзализныця Запорожье

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