Движение между Запорожьем и Днепром восстановили после того, как "Интерсити" сошел с рельсов

Укрзализныця возобновила движение между Запорожьем и Днепром, и предупреждает о вынужденной задержке рейсов - ранее 29 марта поезд "Интерсити" сошел с рельсов у города Славгород, что на Днепропетровщине.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Поезд №731 Запорожье-Киев уже отправился из Запорожья и проследует с задержкой ориентировочно до 4-5 часов. Посадка на этот поезд по Днепру планируется в 19:30, пассажиры бесплатно размещены в залах ожидания", - сообщили в компании.

В Укрзализныце добавили, что ряд рейсов состоятся также с опозданием на 1-2 часа, однако точное время опоздания может корректироваться:

№070 Мариуполь - Львов;

№738 Запорожье - Киев;

№012 Новоалексеевка - Киев;

№010 Мариуполь - Киев;

№116 Бердянск - Киев;

№088 Новоалексеевка - Ковель.

Эти рейсы будут следовать стандартному маршруту, но с замедлением по скорости, отметили в УЗ. По словам компании пассажиры могут бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности на вокзалах.

Напоминаем:

Шесть вагонов скоростного поезда "Интерсити", следовавшего из Киева в Запорожье, сошли с рельсов недалеко от конечной станции.

Экономическая правда





