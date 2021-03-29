Движение между Запорожьем и Днепром восстановили после того, как "Интерсити" сошел с рельсов
Укрзализныця возобновила движение между Запорожьем и Днепром, и предупреждает о вынужденной задержке рейсов - ранее 29 марта поезд "Интерсити" сошел с рельсов у города Славгород, что на Днепропетровщине.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Поезд №731 Запорожье-Киев уже отправился из Запорожья и проследует с задержкой ориентировочно до 4-5 часов. Посадка на этот поезд по Днепру планируется в 19:30, пассажиры бесплатно размещены в залах ожидания", - сообщили в компании.
В Укрзализныце добавили, что ряд рейсов состоятся также с опозданием на 1-2 часа, однако точное время опоздания может корректироваться:
- №070 Мариуполь - Львов;
- №738 Запорожье - Киев;
- №012 Новоалексеевка - Киев;
- №010 Мариуполь - Киев;
- №116 Бердянск - Киев;
- №088 Новоалексеевка - Ковель.
Эти рейсы будут следовать стандартному маршруту, но с замедлением по скорости, отметили в УЗ. По словам компании пассажиры могут бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности на вокзалах.
Напоминаем:
Шесть вагонов скоростного поезда "Интерсити", следовавшего из Киева в Запорожье, сошли с рельсов недалеко от конечной станции.
Экономическая правда
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