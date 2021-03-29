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Официальный курс гривни к доллару снова не изменился

Понедельник, 29 марта 2021, 19:47
 

Национальный банк вновь не изменил официальный курс гривни к доллару и оставил его на 30 марта на уровне 27,97 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,97 грн (на 29 марта - 33,95 гривни).

Напоминаем:

29 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару и оставил его на 29 марта на уровне 27,97 гривни.

29 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,01 гривни.

Экономическая правда

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