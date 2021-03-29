В Минэкономики ожидают экспортировать более 45 миллионов тонн зерна в этом году

В Министерстве экономики уточнили прогнозы производства и экспорта зерновых в 2020/2021 маркетинговом году - ожидают экспортировать 45,7 млн тонн зерна.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам встречи заместителя министра экономики Тараса Высоцкого с агроассоциациями.

Отмечается, что по состоянию на 26 марта в текущем 2020/2021 маркетинговом году в Украине произведено почти 65 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Экспортировать в этом году планируют 45,7 млн тонн зерна, в том числе 17,5 млн тонн пшеницы и 23,5 млн тонн кукурузы.

Согласно Меморандуму о согласовании позиций между участниками рынка зерна на 2020/2021 МГ, предельные объемы экспорта пшеницы установлены на уровне 17,5 млн тонн и 24 млн тонн кукурузы.

Высоцкий сослался на данные Фискальной службы по промежуточным результатов экспорта зерна. Так, по состоянию на 29 марта Украина экспортировала 34,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 14,5 млн тонн пшеницы, 15,9 млн тонн кукурузы и 4,08 млн тонн ячменя.

"На сегодняшний день наблюдается некоторое снижение темпов экспорта зерновых культур. Учитывая такую динамику мы не превысим тех объемов, которые указаны в Меморандуме, поэтому никаких рисков в отношении физического наличии пшеницы и кукурузы на украинском рынке нет", - добавил он. "Мы прогнозируем, что темп экспорта будет выровнен. Вместе с тем, мы предполагаем достаточно высокий уровень переходящих запасов на конец текущего маркетингового года".

Также сообщается, что участники встречи озвучили предложение по дерегуляции ввоз сахара-сырца с 2022 года, которое поддержало и учло Минэкономики.

Напоминаем:

Урожай зерновых в Украине в этом году ожидается на уровне 75 млн тонн, это - показатель уровня 2019 года, что остается рекордным объемом урожая.

Экономическая правда