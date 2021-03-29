Банки угрожают отключить Apple Pay из-за регулирования межбанковской комиссии

Банки будут вынуждены отключить украинцам Apple Pay и грейс-период по кредитным картам, если Рада примет нерыночное регулирование платежного рынка.

Об этом заявляет Приватбанк.

"В случае принятия парламентом законопроектов о нерыночном регулировании банковских комиссий за прием безналичных платежей, украинским банкам придется отказаться от поддержки известных мировых платежных сервисов, таких как Apple Pay, из-за убыточности таких операций в Украине", - отметили в банке.

По словам заместителя главы правления Приватбанка Развана Мунтэану, банки просто будут вынуждены отключить возможность приема оплаты Apple Pay или Google Pay из-за высокой себестоимости транзакций с учетом дополнительных комиссий сервисам и расходы эмитентов.

"По словам банкира, всего в случае принятия парламентом регулирования банковских комиссий, возрастет стоимость обслуживания карт для клиентов, поскольку банки вынуждены будут повысить стоимость своих услуг.

Так, стоимость обслуживания карты составит в среднем более 200 гривен в год, что будет ощутимым для социально уязвимых слоев населения (пенсионеры, работники бюджетных учреждений)", - добавили в пресс-службе банка.

Также там отмечают, что банки в случае принятия закона о регулировании стоимости безналичных транзакций будут вынуждены отменить грейс-период по кредитным картам, "что будет стоить клиентам увеличение расходов на обслуживание кредитов в среднем на 3-3,5% в месяц".

"Например, сегодня ПриватБанк обеспечивает 3,2 млрд грн расчетов за счет кредитных средств в месяц и обслуживает их в льготном периоде по ставке 0,00001% годовых", - пояснили в банке.

Также в банке подчеркнули, что законодательное регулирование стоимости эквайринга обойдется бюджету минимум в 4 млрд в год.

"В случае принятия парламентом законопроектов по нерыночному механизму регулирования интерчейндж и комиссии эквайринга, которіе активно лоббируются крупными торговыми компаниями, прямые потери госбюджета составляют минимум 4 млрд в год", - говорится в заявлении.

По словам Мунтєану, прогнозируемое уменьшение прибыли банка составит до 5,3 млрд грн в год, что будет стоить государству, как владельцу ПриватБанка, ежегодно 3,3 млрд грн дивидентов.

"По мнению топ-менеджера крупнейшего украинского банка, применение нерыночного подхода к регулированию комиссии приведет к значительному падению количества и объема безналичных операций - с 55,2% до 25,6%, и соответственно, росту наличных, что сведет на нет усилия государства по фискализации бизнеса.

Прямые потери бюджета от недополученных налогов составят еще около 1 млрд грн в год", - сообщает пресс-служба.

"По словам Развана Мунтэану, Приватбанк и другие ведущие банки выступают категорически против нерыночного регулирования одного из наиболее развитых в Украине банковского и платежного рынков и предлагают эволюционное и гармоничное регулирование рынка эквайринга банками и платежными системами", - добавили в банке.

"Мы не воспринимаем шантаж и давление со стороны лобби крупных ритейлеров, и предлагаем открытое и прозрачное информирование рынка по объемам и средним размерам комиссий эквайринга и интерчейндж, объемам наличный и безналичных платежей, объему инвестиций в развитие и поддержку платежной инфраструктуры, инноваций и программ лояльности для потребителей", - заявил Разван Мунтеану.

Напомним:

Национальный банк опубликовал официальное заявление с критикой законопроекта №4364, которым депутаты частности хотят установить предельный размер межбанковской комиссии - это может навредить потребителям и заставит банки сворачивать программы лояльности.

В Приватбанке раскритиковали законопроекты в Раде о регулировании комиссий банковского эквайринга.

Экономическая правда