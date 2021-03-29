Крупнейшие автопроизводители ограничивают работу заводов – не хватает чипов

Hyundai планирует временно закрыть завод в Корее из-за нехватки чипов в мире в результате пандемии - аналогичные решения ранее приняли Honda Motor Co Ltd и General Motors Co по заводам в Северной Америке.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Korea Economic Daily.

Сейчас Hyundai планирует закрыть заводе №1 в Ульсане в Южной Корее в период с 5 апреля по 13 апреля, выяснили в Korea Economic Daily. Эта фабрика производит около 311 тысяч автомобилей в год, в том числе и электрокары Kona Electric и Ioniq 5.

В комментарии Reuters компания заявила, что пока окончательного решения не принято. Как отмечают в агентстве, Hyundai могла смягчить влияние мирового недостатка чипов из-за наличия большого запаса чинов в отличие от своих конкурентов.

Компания станет одной из последних, кто объявит о прекращении производства в связи с дефицитом.

На прошлой неделе Honda Motor Co Ltd и General Motors Co объявили, что продолжат прекращения производства на заводах в Северной Америке в течение ближайших недель. Одной из причиной в компаниях также назвали дефицит микросхем.

О задержках в производстве также заявляли в Volkswagen AG.

Во время карантина, вызванного пандемией, техиндустрия претерпела бурного спроса на ноутбуки и планшеты, что стало одной из причин нехватки полупроводников в мире. Дефицит также ухудшили санкции против китайских техкомпаний и закрытие заводов из-за локдаунов.

Напомним:

Из-за худшей за 56 лет засухи в Тайване авто и техпроизводители могут остаться без необходимых для производства полупроводников - правительство говорит, что запасов воды пока хватает до мая.

Экономическая правда





