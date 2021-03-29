Гендиректор Wizz Air: Сейчас мы работаем на 25% от своих возможностей

Лоукостер Wizz Air сейчас из-за пандемии COVID-19 работает примерно на 25% от своей возможностей, в 2020 году компания перевезла около 9 млн пассажиров по сравнению с более 40 миллионами годом ранее.

Об этом в интервью ЭП рассказал CEO лоукостера Джозеф Варади.

"COVID-19 имел огромное влияние на всю планету, а не только на отдельные компании. Весь мир попал в ситуацию, в которой до этого ни разу не был. Авиационная отрасль претерпела серьезного удара. Не потому, что люди не хотят путешествовать. Думаю, они очень хотели бы, но проблема заключается в ограничениях от правительств.

Путешествия оказались в полной зависимости от правительственных ограничений, перекрытия границ и других ограничительных инициатив. Власть закрывала рестораны, бары, торговые центры, что имеет большое влияние на население и бизнес", - заявил Варади.

По его словам, компания работает примерно на 25% от своих возможностей, но ситуация не столь критична, как в 2020 году.

"Когда ковид ударил в прошлом марте, отрасль остановилась. В апреле 2020 года мы работали только на 6%, в августе этот показатель восстановился до 80%, в ноябре мы работали на 21% по сравнению с уровнем 2019 года.

Относительно хороших новостей. Учитывая нашу ликвидность, в ближайшей перспективе, когда рынок полностью откроется, мы сможем продолжить инвестировать в свое будущее даже во время пандемии. Мы открыли 300 маршрутов, 16 баз, осуществили поставку 20 новых самолетов и продолжаем обновлять свое оборудование", - добавил руководитель Wizz Air.

На вопрос, сколько времени понадобится компании для полного восстановления работы, Варади ответил, что чтобы набрать темп с 0 до 100, надо три месяца.

"Это при условии, что правительства отменят все ограничения, и люди смогут свободно путешествовать. Я не ожидаю, что мы восстановимся на 100% в ближайшие месяцы, но к лету мы сможем работать примерно на 80% от своих возможностей. Это и является нашей целью.

Уже сейчас мы видим, что вакцинация дает свои плоды. Кроме того, определенные меры позволяют людям снова путешествовать. Мы ожидаем, что ближе к концу 2021 года или в начале следующего мы сможем работать на 100%.

Однако это не касается всей отрасли. Учитывая нашу lowcost-модель и высокую ликвидность, мы находимся в уникальной позиции и сможем выйти из этого кризиса гораздо легче, чем остальные авиакомпаний. Если нам на восстановление понадобится год, то в остальных компаний на это может уйти три-четыре года, а возможно, и все пять", - пояснил он.

На вопрос, в чем секрет того, что финансовые результаты Wizz Air намного лучше, чем у большинства конкурентов, CEO компании ответил:

"Секрет в том, что мы встретили COVID-19 с гораздо большими деньгами и ликвидностью, чем другие компании. В марте прошлого года у нас было около 1,6 миллиарда евро свободных средств и даже сейчас мы имеем примерно такую ​​же сумму. Мы привлекали деньги с рынка, но в течение этого периода ликвидность была на очень высоком уровне.

Мы провели намного лучшую работу, чем наши конкуренты, которые также имели большой запас средств. Сейчас очевидно, что наша лоукост-модель позволяет нам удерживать расходы на низком уровне по рынку и это дает нам значительное конкурентное преимущество".

"Другим интересным аспектом является то, что вы на самом деле не видите многих авиакомпаний, подвергшихся неудачам, вы не видите, что многие авиакомпании в этот период перестали работать. В определенной степени эта пандемия является защитой для авиакомпаний, так как теперь они могут получать поддержку от своих правительств и кредиторов.

Думаю, в ближайшее время мы можем стать свидетелями ряда банкротств на авиарынке, а те компании, которые смогут эффективно сократить свои расходы, не только переживут этот кризис, но и смогут выйти из нее с преимуществами для себя", - добавил он.

"В 2020 году мы перевезли около 9 млн пассажиров по сравнению с более 40 миллионами годом ранее, это значительное падение для нас. Очевидно, что из-за этого мы понесли значительные финансовые потери, в том смысле, что за этот период мы "сожгли" много средств, однако другие компании потеряли еще больше.

В то же время мы не создаем проблем с возвратом средств клиентам. Если рейс отменяется, мы меняем график. В то же время клиент имеет возможность в автоматическом режиме вернуть деньги за билет. Если вы попали в такую ​​ситуацию и хотите вернуть средства, вы можете это сделать в течение семи дней", - рассказал также Варади.

На вопрос о финансовом результате он ответил, что компания еще не отчитывается о результатах финансового года, планирует сделать это в конце марта.

"Понятно, что 2020 год был не самым лучшим, но важно, что мы хорошо работали с расходами, эффективно управляли бизнесом и своими средствами.

Мы настолько устойчивы, что даже если завтра придется полностью прекратить полеты, то мы будем в игре еще минимум два года. Конечно, я не допускаю сценария, что мы перестанем летать, но с ликвидностью у нас все хорошо", - добавил руководитель Wizz Air.

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Экономическая правда