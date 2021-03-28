Госбанки уменьшили портфели неработающих кредитов на 87 миллиардов

В 2020 году государственные банки уменьшили портфели неработающих кредитов из 397 в 310 миллиардов, таким образом, доля неработающих кредитов в их кредитных портфелях снизилась до 57,4%.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Снижение уровня неработающих кредитов (NPL), накопленных в госбанках, в основном произошло благодаря списанию с балансов банков проблемных активов за счет резервов на более чем 123 млрд.

Кроме того, в прошлом году государственные банки провели реструктуризаций NPL на около 42 млрд. Более половины этой суммы (23 млрд) была реструктуризирована в соответствии с законодательством о финансовой реструктуризации. Также сокращен объем просроченной задолженности госбанков на 6 млрд.

Напоминаем:

Согласно правительственной стратегии реформирования государственных банков, конечной целью является уменьшение доли NPL в кредитном портфеле госбанков ниже 20% до 2025 года.