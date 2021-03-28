Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал и международную торговлю: что известно на данный момент

23 марта судно длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение в одном из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцком канале, который соединяет Средиземное и Красное море. Сотни суден стоят в очереди, теряются миллиарды долларов. Мы собрали всю информацию об инциденте, которая известна на данный момент.

Як так сталось

Ever Given тайванської транспортної компанії Evergreen Marine прямував за маршрутом Китай - Роттердам і віз 20 тис контейнерів на борту, сів на мілину посеред Суецького каналу.

Глава Управління каналу Усама Рабіє розрізняє декілька можливих причин даної ситуації:

"Сильні вітри і погодні фактори – це не основні причини, через які судно сіло на мілину, можуть бути також технічні або людські помилки", – сказав він.

Також Рабіє виключив версію можливих навмисних дій. Остаточні причини, за його словами, будуть з'ясовані в ході розслідування, документації для якого вистачає.

У свою чергу, в Bernhard Schulte Shipmanagement, компанії, що керує судном, заявили, що "початкові розслідування виключають будь-яку механічну відмову або відмову двигуна як причину посадки на мілину".

Наслідки "Суецької блокади"

Через Суецький канал ведеться близько 12% всієї світової торгівлі. Тому через

збої у ланцюжку постачання товарів у різні країни річний показник зростання світової торгівлі щотижня падатиме на 0,2-0,4 п. п., а в цілому за рік – приблизно на 1,4 п. п. або 230 млрд доларів у грошовому еквіваленті.

26 березня знову підросли ціни на нафту, адже, як зазначає компанія Kpler, з 39,2 млн барелів нафти-сирцю, що перевозяться в день морем, 1,74 млн проходить через Суецький канал. Цього тижня ціни на перевезення нафтопродуктів морським шляхом виросли майже в два рази, а також ціна на ринку нафти зросла на щонайменше 4,5% за день.

Також зростають ціни на морські перевезення. Наприклад, вартість доставки 40-футового контейнера з Китаю в Європу зросла до 8 тисяч доларів – це майже в чотири рази більше, ніж рік тому. Тепер робота суден категорії Suezmax, що перевозять до 1 мільйона барелів нафти, обійдеться приблизно в 17 тисяч доларів в день. Це максимальний показник з червня 2020 року.

За даними агентства в Єгипті Leth Agencies, в п'ятницю своєї черги пройти каналом очікували 237 суден: 107 знаходяться в порту Суец в Червоному морі, 41 – всередині каналу і ще 89 в Порт-Саїді в Середземному морі. Кожен день простою кораблів обходиться сумою майже 9,6 млрд доларів в день або 400 млн доларів на годину.

Що далі

Спроби зрушити контейнеровоз із місця продовжилися в суботу 27 березня. У роботах беруть участь потужні буксири, а також судна з дренажним обладнанням. Витягнули вже 20 тисяч тонн ґрунту, із самого контейнеровоза за борт спущено 9 тисяч тонн баластної води, проте поки що зусилля не мають успіху. Також у планах – скористатися силою припливної хвилі.

Офіційний представник президента США Джен Дженніфер Псакі повідомила, що Вашингтон "уважно стежить за ситуацією" і пропонує відправити на допомогу компанії, яка займається розблокуванням каналу, групу американських військових морських експертів.

Та поки йдуть роботи, вантажовідправники шукають інші варіанти перенаправлення своїх суден, – пише Bloomberg. Але цей маршрут довший на два тижні і коштує дорожче. Так, витрати на паливо для супертанкера, що доставляє нафту в Європу з Близького Сходу, складуть близько 300 тисяч доларів.

Французька CMA CGM розробляє новий розклад суден, які вже знаходяться в дорозі, – повідомила компанія. "Для вантажів, які ще належить занурити, CMA CGM розглядає альтернативні морські маршрути, залізничні перевезення і можливість доставки вантажів авіатранспортом компаній CMA CGM Air Cargo", – йдеться в повідомленні.

У п'ятницю датська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk A/S, світовий лідер в контейнерних перевезеннях, повідомила, що починає змінювати розклад і маршрути своїх суден. Компанія перенаправила два судна маршрутом через мис Доброї Надії. Розклад і графік будуть змінюватися. "Ми продовжуємо змінювати маршрути, там, де це можливо", – відзначає Maersk.

Єгипет також відкрив стару частину каналу, аби дещо розвантажити затори, доки рухомість судна не відновлять.

Українське питання

Про ризики для України повідомляє ЦТС, на думку екс-начальника управління стратегічного розвитку Адміністрації морських портів України Володимира Шемаєва, ця ситуація торкнеться в першу чергу експортерів.

"Судна, які прямують по маршруту з України в Азію, країни Перської затоки – проходять через Суецький канал. В першу чергу мова йде про експорт залізної руди і постачання продукції агропромислового комплексу в країни Близького Сходу. Всі компанії, які очікують проходження по каналу, включаючи українських вантажовідправників і вантажоодержувачів, зазнають збитків ", – відзначає він.