Доверенности и регистрация брака могут подорожать: депутаты хотят повысить ставки госпошлины

Группа депутатов "слуг народа", включая главу профильного налогового комитета - готовят к рассмотрению в Верховной Раде проект закона 3236-1, которым предлагают осовременить ставки государственной пошлины.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления в своем Telegram.

Такая пошлина взимается за совершение действий в интересах юридических и физических лиц и за выдачу документов, имеющих юридическое значение (за выдачу паспортов, регистрацию брака, нотариальные действия и т.д.). Для определения подавляющего большинства ставок государственной пошлины используется необлагаемый минимум доходов граждан - 17 гривен.

"Впрочем, из-за крайне низкий размер коэффициентов, используемых для вычисления ставок государственной пошлины, и отсутствие роста необлагаемого минимума доходов граждан, фактический размер большинства пошлин является удивительно низким, и, вероятно, не покрывает даже себестоимости осуществления кассовых операций - не говоря уже об оплате работ сотрудников госорганов, предоставляющих такие услуги", - говорится в сообщении.

По словам аналитиков, законопроект предлагает исправить это, а бенефициарами изменений должны стать местные бюджеты.

"Ведь государственная пошлина уплачивается по месту рассмотрения и оформления документов и зачисляется в местные бюджеты как неналоговые поступления, а именно" Административные сборы и платежи, доходы от некоммерческой хозяйственной деятельности", - отмечают в центре.

В частности, в случае принятия законопроекта ставки государственной пошлины изменятся следующим образом (наиболее ощутимые изменения):

Государственная пошлина за регистрацию брака возрастет с 0,85 грн до 119 грн. За удостоверение завещаний - с 0,85 грн до 170 грн За удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения имуществом, кроме транспортных средств - с 0,51 грн до 119 грн За удостоверение других поручений - с 0,34 грн до 170 грн.

"Правда, уже традиционно, в проект законопроекта не предоставлено финансово-экономического обоснования с соответствующими расчетами", - резюмировали аналитики.

Напоминаем:

16 марта профильный комитет предоставил доработанный законопроект.



2 января 2021 Верховная Рада отправила на доработку законопроект №3236-1 "О внесении изменений в статью 3 Декрета Кабинета Министров Украины "О государственной пошлине "относительно приведения в соответствие размера ставок на некоторые нотариальные действия".