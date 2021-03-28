Польша ввела санкции против судов, что строят "Северный поток-2"

Правительство Польши ввело санкции в отношении судов, которые считает причастными к строительству газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает издание BiznesAlert.

Суда Krebs Geo и Krebs Jet были зарегистрированы в Морской палате города Гданьск, сообщил заместитель министра инфраструктуры Гжегож Витковский. Однако, по его мнению, они принадлежат Германии, хотя и ходят под флагом Польши.

"Мы решили начать процедуру снятия регистрации с польского флага. Чтобы Польша не имела никакого отношения к этим двум судам", - сказал Витковский.

Напоминаем:

В середине марта на слушаниях в комитете по иностранным делам Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат принимать меры, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода.

Позже Госдеп США напомнил о возможности применения санкций против компаний, которые участвуют в завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2".