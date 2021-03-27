Цены на аренды квартир в Киеве снизилась на 10% с начала года

Средняя цена аренды жилой недвижимости в Киеве снизилась на 10% с начала года, цена составила 10 долларов за кв.м, это на 1 доллар меньше, чем в январе текущего года.

Об этом Интерфаксу-Украина сообщил директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

"Рынок аренды жилой недвижимости столицы по итогам февраля показал незначительное снижение медианной цены за квадратный метр. При этом медианная цена аренды в Голосеевском районе увеличилась – на 10%, Деснянском и Оболонском – на 5%. В Подольском и Шевченковском отмечается снижение", - сообщил Герасимчук.

По данным портала Address.ua:

Печерский район – медианная цена 1367 долларов за объект, это 18 долларов за кв.м. Это наиболее дорогой район для аренды ликвидных однокомнатных квартир (660 долл.).

На втором месте Шевченковский – 605 долларов за квартиру (11 долларов/кв.м.).

На третьем месте Голосеевский район – 539 долларов за объект (10 долларов/кв.м).

Самым дешевым для аренды районом является Деснянский 293 долларов за квартиру, или 6 долларов/кв.м. Ценник на однокомнатные квартиры в этом районе составляет 258 долл.

В Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от 360 долл. до 430 долл.

Как сообщил Герасимчук, в структуре предложения 49% составляют однокомнатные квартиры , на которые приходится 40% запросов. Треть предложения и спроса приходится на двухкомнатные квартиры.