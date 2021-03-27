На конкурсе назвали "Автомобиль 2021 года"
Суббота, 27 марта 2021, 14:24
На онлайн-церемонии объявили победителей конкурса "Автомобиль года в Украине 2021".
Об этом сообщается на сайте конкурса.
В конкурсе приняли участие 44 модели автомобилей, из них 25 соревновались за главные номинации - Легковой автомобиль 2021 и Кроссовер / SUV 2021
По результатам голосования Общественного жюри в номинации "Легковой автомобиль 2021" в финал вошли:
- Audi A4
- Citroen C3
- Mercedes-Benz
- E-Class
- Porsche Taycan
- Skoda Octavia
Победителем номинации стала Skoda Octavia.
В номинации "Кроссовер / SUV 2021":
- Audi Q7
- Ford Kuga
- Peugeot 2008
- Skoda Kamiq
- Volvo XC40
Победителем в номинации стал Peugeot 2008.
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