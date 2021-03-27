На конкурсе назвали "Автомобиль 2021 года"

На онлайн-церемонии объявили победителей конкурса "Автомобиль года в Украине 2021".

Об этом сообщается на сайте конкурса.

В конкурсе приняли участие 44 модели автомобилей, из них 25 соревновались за главные номинации - Легковой автомобиль 2021 и Кроссовер / SUV 2021

По результатам голосования Общественного жюри в номинации "Легковой автомобиль 2021" в финал вошли:

Audi A4

Citroen C3

Mercedes-Benz

E-Class

Porsche Taycan

Skoda Octavia

Победителем номинации стала Skoda Octavia.

В номинации "Кроссовер / SUV 2021":

Audi Q7

Ford Kuga

Peugeot 2008

Skoda Kamiq

Volvo XC40

Победителем в номинации стал Peugeot 2008.