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На конкурсе назвали "Автомобиль 2021 года"

Суббота, 27 марта 2021, 14:24
 

На онлайн-церемонии объявили победителей конкурса "Автомобиль года в Украине 2021".

Об этом сообщается на сайте конкурса.

В конкурсе приняли участие 44 модели автомобилей, из них 25 соревновались за главные номинации - Легковой автомобиль 2021 и Кроссовер / SUV 2021

По результатам голосования Общественного жюри в номинации "Легковой автомобиль 2021" в финал вошли:

  •   Audi A4
  •   Citroen C3
  •   Mercedes-Benz
  •   E-Class
  •   Porsche Taycan
  • Skoda Octavia

Победителем номинации стала Skoda Octavia.

В номинации "Кроссовер / SUV 2021":

  • Audi Q7
  • Ford Kuga
  • Peugeot 2008
  • Skoda Kamiq
  • Volvo XC40

Победителем в номинации стал Peugeot 2008.

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