Акциз - громадам, аудит медсубвенции и новая субвенция на спорт: бюджетные новости для регионов

Центр анализа публичных финансов и публичного управления описал 4 постановления правительства, которые Кабмин утвердил на прошлой неделе (15 - 19 марта), влияющих на местные бюджеты.

Об этом говорится в telegram канале центра.

1) Создана новая субвенция на развитие спортивной инфраструктуры. Условия субвенции: софинансирование из местных бюджетов не менее 10%, наличие документации для проведения работ, а также гарантия от местных бюджетов своевременно использовать субвенцию в полном объеме и поддерживать объекты за свой счет в будущем.

"При этом, отдельной ответственности за возможное несоблюдение гарантий не предусмотрено, поэтому это риск для новых долгостроев", - сообщают аналитики.

2) В рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины, Минрегион начал распределять субвенции для территориальных громад Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областей.

3) Зачисление части акцизного налога в местные бюджеты. "На самом деле - техническое постановление, но оно была нужна, потому что по законодательству объем этих средств зависит от показателей реализации топлива за предыдущий период и требует отдельного решения Правительства", - говорится в сообщении центра.

4) Изменения в порядке предоставления субвенции для поддержки учреждений и мероприятий в системе здравоохранения. МОЗ вместе с облгосадминистрациями планирует проанализировать расходование средств по каждому из направлений и по результатам - упорядочить сеть заведений здравоохранения, будут получать эти средства. Также добавляется возможность "междугороднего" трансферта этой субвенции.