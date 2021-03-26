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"Укрзализныця" выполнит спецрейсы из и до "красных" Закарпатья и Черновицкой области

Пятница, 26 марта 2021, 19:24
 

"Укрзализныця" назначила специальные рейсы из и в Закарпатье и Черновицкую область с 27 марта, чтобы вывезти пассажиров с "красных" зон.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Рейсы согласованы по представлению Черновицкой и Закарпатской ОГА в Мининфраструктуры и Минздравом для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться / покинуть" красные зоны "в этих регионах", - отметил он.

В направлении Черновицкой области выполнят следующие рейсы:

  • №7 / 8 Киев-Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)
  • №136 / 135 Одесса-Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад - 27 марта, 1 и 3 апреля);
  • №117 / 118 Киев-Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно - 28 марта, 1 и 4 апреля).

Из и в Закарпатскую область:

  • №357 / 358 Киев-Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)
  • №13 / 14 Киев-Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)
  • №81 / 82 Киев-Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)
  • №45 / 46 Ужгород-Лисичанск: 1и 2 апреля (обратно - 3 и 4 апреля)
  • №4 / 3 Запорожье-Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад - 29 марта, 3 и 5 апреля).

Отмечается, что продажу откроют с 21:00 в пятницу, 26 марта. Пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы при их переназначении как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена.

Экономическая правда

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