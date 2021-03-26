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"Электротяжмаш" может получить заказ на более 50 миллионов долларов

Пятница, 26 марта 2021, 15:35
 

Харьковский завод "Электротяжмаш" заключил меморандум об участии в реализации программы обновления электростанций Ирака, которую финансируют США: общий объем программы составит до 1,2 млрд долл, завод рассчитывает получить заказы на более 50 млн долл.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

"Меморандум предусматривает сотрудничество в проектировании и производстве агрегатов для электростанций Ирака общей мощностью 1300 МВт.

Вскоре будет утвержден рабочий план для подписания контракта на 3 года на сумму более 50 млн долл. Это большой проект, который имеет международное значение для нашего предприятия и всей Украины", - заявил и.о. генерального директора ГП "Завод "Электротяжмаш" Виктор Бусько.

"Подписантами соглашения стали и.о. генерального директора Виктор Бусько и представители чешской компании, которая выступает генеральным подрядчиком в реализации проекта. Переговоры по заключению соглашения продолжались несколько месяцев", - говорится в сообщении.

По словам Буска, подписание соглашения стало возможным благодаря подтверждению успехов в финансовом оздоровлении предприятия - ГП "Завод "Электротяжмаш" сможет гарантировать своевременное и качественное выполнение заказов.

После подписания меморандума стороны договорились о создании рабочей группы для согласования всех технических деталей.

"Рабочая группа должна подготовить проект контракта, который станет основой для дальнейшего сотрудничества", - добавили на заводе.

Экономическая правда

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завод Ирак США энергетика

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