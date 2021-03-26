Xiaomi будет производить электрокары под своим брендом – СМИ

Китайский производитель смартфонов Xiaomi планирует производить электромобили на заводе крупнейшего в Китае производителя грузовиков Great Wall под собственным брендом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 3 источника, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что в Xiaomi отказался комментировать информацию, а в Great Wall заявили, что не обсуждали такое партнерство с Xiaomi.

Однако, по словам источника, обе компании планируют объявить о партнерстве уже в начале следующей недели.

Агентство пишет, что Xiaomi стремится диверсифицировать свои доходы от бизнеса со смартфонов (направление составляет основную часть дохода компании, но приносит небольшую маржу) и не хочет отставать от тенденции, когда автопроизводители и техногганты объединяют усилия для разработки электрокаров и "смарт авто" с системой автономного вождения.

Сообщается, что электромобили будут рассчитаны на массовый рынок, а их выпуск должен начаться в 2023 году.

Акции Xiaomi на фоне сообщения Reuters выросли на 9%, акции Great Wall в Гонконге - на 15%.

В январе о планах выпускать электрокары объявил крупнейший китайский поисковик Baidu - его техническим партнером будет другой китайский автопроизводитель Geely.

Экономическая правда