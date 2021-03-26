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Минцифры будет бороться за создание Фонда фондов в следующем году

Пятница, 26 марта 2021, 13:23
 

В Министерстве цифровой трансформации поддерживают идею создания Фонда фондов и будут бороться за выделение ему средств из госбюджета в 2022 году.

Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в комментарии Интерфакс-Украина.

Относительно возможного объема фонда, глава ведомства отметил сумму в 500 миллионов гривен

"Считаю, что 500 млн грн будет идеально для старта", - прокомментировал он.

Как добавляют в агентстве, идею Фонда фондов уже обсуждали в Украине во время правительства Владимира Гройсмана около трех лет назад вместе с концепцией Фонда стартапов, однако последний был создан, а Фонд фондов - нет.

Напомним:

Министерство экономики собирает рабочую группу с международными организациями (МФО) для обсуждения создания в Украине Фонда фондов, который будет финансироваться как бюджетом, так и МФО.

Ранее руководительница Офиса национальной инвестиционного совета при президентов Ольга Магалецкая объясняла, что идея Фонда фондов (Fund of Funds - ЭП) состоит в том, что государство дает ему от 10% до 20% бюджетирования, остальные - МФО.

По ее словам, речь идет об около 250 млн грн взноса государства, или около 10 млн долларов.

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Минцифра инвестиции

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