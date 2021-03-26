Минцифры будет бороться за создание Фонда фондов в следующем году
В Министерстве цифровой трансформации поддерживают идею создания Фонда фондов и будут бороться за выделение ему средств из госбюджета в 2022 году.
Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в комментарии Интерфакс-Украина.
Относительно возможного объема фонда, глава ведомства отметил сумму в 500 миллионов гривен
"Считаю, что 500 млн грн будет идеально для старта", - прокомментировал он.
Как добавляют в агентстве, идею Фонда фондов уже обсуждали в Украине во время правительства Владимира Гройсмана около трех лет назад вместе с концепцией Фонда стартапов, однако последний был создан, а Фонд фондов - нет.
Напомним:
Министерство экономики собирает рабочую группу с международными организациями (МФО) для обсуждения создания в Украине Фонда фондов, который будет финансироваться как бюджетом, так и МФО.
Ранее руководительница Офиса национальной инвестиционного совета при президентов Ольга Магалецкая объясняла, что идея Фонда фондов (Fund of Funds - ЭП) состоит в том, что государство дает ему от 10% до 20% бюджетирования, остальные - МФО.
По ее словам, речь идет об около 250 млн грн взноса государства, или около 10 млн долларов.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua