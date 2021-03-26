Госэкоинспекция в этом году проверит 30 топ-загрязнителей в Днепропетровской области

Госэкоинспекция в 2021 году проведет около 30 плановых проверок крупных предприятий в Днепропетровской области.

Об этом заявил олова Госэкоинспекции Андрей Малеваный, передает пресс-служба ведомства.

В частности, плановые проверки будут проводиться:

с 05 апреля на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог";

с 21 апреля на ЧАО "Кривой Рог Цемент";

с 27 апреля на ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат";

с 6 мая на КП "Кривбассводоканал";

с 10 июня на ООО "Метинвест - Криворожский ремонтно-механический завод";

с 14 июня на ООО "Экоспецтранс";

в августе на ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат";

в ноябре на ООО "Рудомайн".

По словам Малеваного, плановые проверки соблюдения природоохранного законодательства предусматривают комплексный контроль всей деятельности предприятия.

"Он продолжаются 10 дней, во время которых инспекторы проверяют работу оборудования на промышленном объекте, соблюдение требований имеющихся разрешений, нормативов по выбросам загрязняющих веществ в воздух, сбросов сточных вод, а также правил обращения с отходами", - пояснил он.

В случае выявления на предприятиях фактов нарушений с признаками уголовных, Госэкоинспекция будет обращаться в суд с требованием приостановить работу субъектов хозяйствования.

Экономическая правда