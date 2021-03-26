Предприятия Минэнерго получили более 4 миллиардов совокупных убытков за год

Бывшая и. о. министра энергетики Ольга Буславец

За 2020 год 46 государственных предприятий, которые принадлежат к сфере управления Министерства энергетики, отчитались о совокупных чистых убытках на сумму 4,2 миллиарда гривень.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий за 12 месяцев 2020 года, сообщает Марлин.

В целом 31 предприятие завершило 2020 год с убытком в размере 8,4 млрд грн, 14 предприятий – с прибылью в размере 4,2 миллиарда, а одно предприятие считается безубыточным.

Самыми убыточными в 2020 году стали: НАЭК "Энергоатом" – 4,8 млрд грн или 57,5% общего объема ущерба; Угледобывающие предприятия – 2,9 млрд грн или 34% общего объема ущерба; Восточный горно-обогатительный комбинат – 550,2 млн грн или 6,5% общего объема ущерба.

По результатам 2019 года государственные предприятия Минэнерго отчитались о 3,6 млрд грн прибыли.

Напоминаем:

В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности", которым, в частности, правительству поручалось проработать вопрос по обеспечению энергетической устойчивости Украины.

Экономическая правда