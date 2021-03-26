Количество бизнесменов-украинцев в Польше продолжает расти

Несмотря на коронакризис, количество открывших свой бизнес в Польше украинцев выросло на 20% за 2020 год.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на издание "Rzeczpospolita".

По состоянию на конец 2020 года в Учреждении социального страхования в Польше было зарегистрировано 5,9 тыс. украинских граждан, которые имеют свой бизнес.

В целом на конец прошлого года в Польше было зарегистрировано более 21,5 тыс. иностранцев, которые занимаются предпринимательством, что на 11% больше, чем годом ранее. Больше всего среди них было предпринимателей из Украины.

Издание отмечает, что, несмотря на пандемию, также увеличилось количество предпринимателей из Беларуси. По статистике ZUS, белорусы в 2020 году стали второй группой иностранцев, которая чаще всего регистрировала свою хозяйственную деятельность в Польше.

Напоминаем:

По состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев.

Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем в феврале 2020 года.

Самые большие группы иностранцев, застрахованных в ZUS, – это граждане Украины (532,5 тыс.), Беларуси (50,6 тыс.) и Грузии (12,9 тыс.).