Количество бизнесменов-украинцев в Польше продолжает расти
Несмотря на коронакризис, количество открывших свой бизнес в Польше украинцев выросло на 20% за 2020 год.
Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на издание "Rzeczpospolita".
По состоянию на конец 2020 года в Учреждении социального страхования в Польше было зарегистрировано 5,9 тыс. украинских граждан, которые имеют свой бизнес.
В целом на конец прошлого года в Польше было зарегистрировано более 21,5 тыс. иностранцев, которые занимаются предпринимательством, что на 11% больше, чем годом ранее. Больше всего среди них было предпринимателей из Украины.
Издание отмечает, что, несмотря на пандемию, также увеличилось количество предпринимателей из Беларуси. По статистике ZUS, белорусы в 2020 году стали второй группой иностранцев, которая чаще всего регистрировала свою хозяйственную деятельность в Польше.
Напоминаем:
По состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев.
Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем в феврале 2020 года.
Самые большие группы иностранцев, застрахованных в ZUS, – это граждане Украины (532,5 тыс.), Беларуси (50,6 тыс.) и Грузии (12,9 тыс.).
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