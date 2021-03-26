Трейдинговая компания ДТЭК Ахметова увеличила прибыль в 34 раза
Трейдинговая компания "Д.Трейдинг", входящая в структуру группы ДТЭК Рината Ахметова, по итогам работы в 2020 году получила 1,6 миллиарда гривень чистой прибыли, что в 34 раза больше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании, передает Liga.net.
Согласно документу, выручка "Д.Трейдинг" за прошлый год составила 63,3 млрд грн. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее (40,65 млрд грн).
Финансовый результат компании до налогообложения составил 2,2 млрд грн. Этот показатель по сравнению с результатом 2019 года увеличился в 38 раз.
Напоминаем:
ДТЭК ранее заявляла, что компания "Д.Трейдинг" начала вести полноценную операционную деятельность со второй половины 2019 года.
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