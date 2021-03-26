Все разделы
Укр / Рус

Трейдинговая компания ДТЭК Ахметова увеличила прибыль в 34 раза

Пятница, 26 марта 2021, 09:00
 

Трейдинговая компания "Д.Трейдинг", входящая в структуру группы ДТЭК Рината Ахметова, по итогам работы в 2020 году получила 1,6 миллиарда гривень чистой прибыли, что в 34 раза больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании, передает Liga.net.

Согласно документу, выручка "Д.Трейдинг" за прошлый год составила 63,3 млрд грн. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее (40,65 млрд грн).

Финансовый результат компании до налогообложения составил 2,2 млрд грн. Этот показатель по сравнению с результатом 2019 года увеличился в 38 раз.

Напоминаем:

ДТЭК ранее заявляла, что компания "Д.Трейдинг" начала вести полноценную операционную деятельность со второй половины 2019 года.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ДТЭК Ахметов энергетика прибыль

powered by lun.ua
Материалы по теме
Регулятор обратится в Совет нацбезопасности из-за нарушений энергокомпаний ДТЭК 10 марта 2021, 15:58
Энергохолдинг Ахметова получил 19 миллиардов убытка в 2020 году 2 марта 2021, 10:15
"Роттердам +" есть, виновных - нет 1 марта 2021, 08:09
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!