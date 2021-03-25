ЕБРР запустит пилотный проект онлайн-судов в Украине

Европейский банк реконструкции и развития начинает пилотный проект по оказанию помощи в создании онлайн-судов для исков до 10 тысяч евро, первой страной станет Украина.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

В банке потребность в онлайн-судах обосновывают перегруженностью судебной системы делами, затратностью и продолжительностью процесса. Пандемия только усилила актуальность доступности судов для людей.

Также, 17% представителей МСП (малых и средних предприятий) считают суды "основным" или "очень серьезным" препятствием для их деятельности. "Расходы, связанные с судебным разбирательством, являются одними из крупнейших барьеров для МСП", - отмечают в банке.

Такая система предполагает, что процедура разрешения споров от подачи иска до вынесения решения проводится дистанционно. Доступ будут иметь непосредственно участники процесса и их представители, также будут доступны услуги и инструменты "для облегчения доступа к правосудию и участия в судебном процессе".

Согласно исследованию банка, онлайн-суды, введенные в Канаде, Великобритании и США, показали хорошие результаты. Проект ЕБРР будет работать на базе опыта этих стран, чтобы распространить онлайн-суды в странах Западных Балкан, Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

Проект начнется с Киева для дел от 5 тысяч до 10 тысяч евро. В случае с малыми суммами, объясняют в учреждении, непропорциональные судебные расходы и задержки в рассмотрении спора являются несправедливыми препятствиями, которые может устранить онлайн суд.

По данным Всемирного банка, стоимость решения коммерческого спора через местный суд первой инстанции в Украине составляет 46,3% стоимости иска.

Прежде всего ЕБРР совершит комплексную оценку показателей и стандартов деятельности судов на основе международных практик хозяйственных судов. Разработанные стандарты и показатели направят и установят целевые показатели эффективности для концепции онлайн-судов, которая будет разработана во втором компоненте проекта.

На втором этапе разработают концепцию и дорожную карту, которые смогут быть воспроизведены в других странах, в которые инвестирует ЕБРР.

Экономическая правда