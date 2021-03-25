Вводить локдаун по всей Украине на сегодня нецелесообразно – Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на сегодня вводить по всей стране полный локдаун нецелесообразно.

Об этом он сказал в эфире "Украинского радио", передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня мы не планируем вводить полный локдаун. Вводить по всей стране полный карантин на сегодняшний день нецелесообразно", - заявил спикер ВР.

Он также добавил, что в Раде нет зарегистрированных проектов постановлений об увольнении кого-либо из министров, в том числе главы Минздрава Максима Степанова.

"Относительно разговоров об отставке Степанова. Они идут достаточно давно, и они инициировались некоторыми политическими силами, представленными в парламенте.

Но на сегодняшний день ни по одному из министров нет реальных проектов постановлений об их увольнении, которые могли бы быть рассмотрены вскоре в зале.

И я не уверен, что в ближайшее время они также появятся", - добавил Разумков.

По его словам, такие процессы, как отставка министра здравоохранения, "не пойдут на пользу при получении вакцины и во время борьбы с третьей волной коронавируса".

В то же время он подчеркнул, что в Украине "есть большие проблемы" с вакцинацией от COVID-19.

Напомним:

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных регионах придется "закрыть всю страну".

23 марта глава Минздрава Максим Степанов отметил, что власти не планируют вводить общенациональный локдаун в ближайшее время из-за пандемии коронавируса. По словам Степанова, украинская власть находит баланс между эпидемиологией и экономикой.

В то же время глава Минздрава отмечал, что ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается: за последнюю неделю заболели почти на 26 тысяч граждан больше, чем за предыдущую, умерли на 300 человек больше.