По примеру Amazon: Rozetka планирует создать собственную платежную систему

Интернет-магазин Rozetka.ua планирует создать собственную платежную систему - компания ждет получение лицензии на осуществление таких операций.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" рассказал основатель и совладелец компании Владислав Чечеткин.

"Мы создаем платежную систему. Наша цель - чтобы было удобнее в один клик оплачивать заказ, как, например, оплачивают в Amazon.

Наша цель - чтобы это было дешевле. Мы пытаемся найти способы, каким образом снизить для покупателя цену этой сделки, ну и, разумеется отдать это покупателю", - сказал Чечеткин.

По его словам, сейчас компания ожидает выдачи лицензии на осуществление таких операций.

Напомним:

Ранее украинский интернет-магазин и маркетплейс Rozetka запустил собственный бренд бытовой и полупрофессиональной техники RZTK. В ассортименте - от газонокосилок до электробритв.