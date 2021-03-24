По примеру Amazon: Rozetka планирует создать собственную платежную систему
Интернет-магазин Rozetka.ua планирует создать собственную платежную систему - компания ждет получение лицензии на осуществление таких операций.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" рассказал основатель и совладелец компании Владислав Чечеткин.
"Мы создаем платежную систему. Наша цель - чтобы было удобнее в один клик оплачивать заказ, как, например, оплачивают в Amazon.
Наша цель - чтобы это было дешевле. Мы пытаемся найти способы, каким образом снизить для покупателя цену этой сделки, ну и, разумеется отдать это покупателю", - сказал Чечеткин.
По его словам, сейчас компания ожидает выдачи лицензии на осуществление таких операций.
Напомним:
Ранее украинский интернет-магазин и маркетплейс Rozetka запустил собственный бренд бытовой и полупрофессиональной техники RZTK. В ассортименте - от газонокосилок до электробритв.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua