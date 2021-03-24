В НБУ критикуют законопроект о реструктуризации валютных кредитов

В Национальном банке считают, что реструктуризации валютных кредитов должна происходить на рыночных условиях, а не в принудительном порядке.

Об этом говорится в заявлении на сайте регулятора.

В НБУ объяснили, что сейчас механизм для проведения реструктуризации кредитов в иностранной валюте уже существует, а сам процесс должен происходить на "приемлемых и для банков, и для заемщиков, сбалансированных условиях".

Так, говорят в регуляторе, механизм регулирует Кодекс Украины по процедурам банкротства, введенный в действие в 2019 году. Согласно нему до 21 октября 2024 года ипотечные кредиты в иностранной валюте могут быть реструктуризированы по процедуре неплатежеспособности физического лица согласно плану реструктуризации или по соглашению на законодательно определенных условиях.

Арбитром в ходе реструктуризации между должником и кредитором является суд, который может оценить обстоятельства дела и положение заемщика. "Такой подход дает возможность осуществить реструктуризацию задолженности на справедливых и сбалансированных условиях", - считают в НБУ.

Также в регуляторе отмечают, что банки разработали и предлагают валютным заемщикам собственные программы добровольной реструктуризации валютной задолженности.

Другая норма, которую предлагает законопроект №4475 - продолжение моратория на взыскание имущества по валютным кредитам на три года, который сейчас действует до 21 апреля 2021 года.

"Поскольку заемщики преимущественно так и не начали выполнять обязательства по таким кредитам, это создало риски для устойчивости финансовой системы", - говорят в Нацбанке. По мнению регулятора, продление моратория "снова законсервирует, а не решит проблему валютных кредитов".

Также отмечается, что регулятор поддерживает другой принятый за основу законопроект №4399, которым прощенная сумма долга и другие доходы, возникающие вследствие реструктуризации кредитов в иностранной валюте освобождаются от налогообложения. "Такой подход будет способствовать активной реструктуризации валютных кредитов", - убеждены в НБУ.

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Напомним:

Верховная Рада на внеочередном заседании 19 марта приняла законопроект, которым определяются условия проведения реструктуризации валютных кредитов, которые банки выдавали в прошлом лицам, не имеющим регулярного дохода в иностранной валюте.

Экономическая правда





