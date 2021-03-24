ЕИБ может выделить 100 млн евро на модернизацию уличного освещения в Украине

Представители ЕИБ выразили готовность начать процесс подготовки соглашения с предоставлением кредита в размере 100 млн евро и технической помощи в размере 1,5 млн евро на модернизацию уличного освещения в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

"Предложенный проект должен покрыть всю территорию Украины. Он предусматривает реализацию мероприятий по восстановлению, реконструкции и строительству сетей наружного освещения.

А также приведение электросетей внешнего освещения к нормам и стандартам действующего законодательства и оснащение объектов наружного освещения оборудованием с использованием энерго- и ресурсосберегающих технологий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время большая часть систем наружного освещения населенных пунктов находится в критическом состоянии, а значительное количество улиц остается неосвещенной.

"Из-за отсутствия действенной системы управления энергопотребления наружного освещения города, использования устаревших индукционных приборов учета и ненадлежащего контроля за их техническим характеристикам качество освещения ухудшается. Также из-за этого увеличиваются расходы жилищно-коммунальной сферы.

Так, в 2020 году расходы на содержание объектов внешнего освещения в населенных пунктах Украины составляли 1,5 млрд грн, а расходы местных бюджетов на электроэнергию, потребленную на наружное освещение - более 1,4 млрд грн", - заявили в Минрегионе

"Актуальность модернизации систем наружного освещения населенных пунктов обусловлена ​​современными требованиями энергоэффективности и энергосбережения", - добавили в ведомстве.

Потенциальная реализация этой программы при поддержке ЕИБ соответствует имплементации национальных стратегических документов:

Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность";

Национальной экономической стратегии на период до 2030 года;

Положениям Директивы 2012/27/ЕС "Об энергоэффективности";

Заявленным приоритетам правительства относительно присоединения к Зеленому Курсу ЕС в части преодоления энергетической бедности и декарбонизации экономики.

Экономическая правда