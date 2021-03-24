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В бюджет поступили 72 миллиона за первые две лицензии наземного казино

Среда, 24 марта 2021, 16:30
 

Госбюджет получил за первые две лицензии наземного казино 72 миллиона гривен - лицензии оплатили ООО "ПРИМУМ" (гостиница "Гагарин" в Одессе) и ООО "НЕБУЛА ГЕЙМС" (Львов).

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в Telegram.

"Госказначейство подтвердило оплату 36 млн гривен за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино.

Поэтому отель "Гагарин" в Одессе - это первое заведение, внутри которого оператор сможет организовать легальное казино", - говорится в сообщении.

Позже в Комиссии сообщили, что лицензию оплатило и ООО "НЕБУЛА ГЕЙМС".

Напомним:

Сообщалось, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст две лицензии наземным казино в гостиницах - ООО "ПРИМУМ" (на открытие казино в одесской гостинице "Гагарин") и ООО "НЕБУЛА ГЕЙМС" (в львовском "Гранд Отеле").

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Экономическая правда

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