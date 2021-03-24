Американец поднял акции своей компании на "договоренностях" с Украиной. Власти отрицают – "Схемы"

Акции американской компании Enerkon подорожали в 50 раз после заявлений о сотрудничестве с Украиной по строительству объектов возобновляемой энергетики в Чернобыле и запуске Национального оператора 5G-связи.

Об этом говорится в расследовании "Схем".

Украинские власти утверждают, что об этих договоренностях им ничего не известно.

В марте на сайте Минюста США было обнародовано соглашение, согласно которому американская компания Diplomatic Trade будет предоставлять лоббистские услуги для вицепремьер-министра и министра по развитию стратегических отраслей промышленности Олега Уруского на условиях "pro bono", то есть – бесплатно.

Из публичного уведомления другой компании Enerkon Solar International, которую с Diplomatic Trade связывает один и тот же владелец – бизнесмен Бенджамин Баллаут, – журналисты выяснили больше деталей.

В частности, что фирма Diplomatic Trade якобы планирует организовать для Уруского в США встречу с представителями компании SpaceX – "для достижения договоренностей о запуске украинского спутника на орбиту с помощью ракетоносителя компании Илона Маска". Причем, как сообщил Баллаут в разговоре с журналистами Радио Свобода, по просьбе самого Уруского.

Уруский подтвердил "Схемам", что планирует визит в США, но сообщил, что организует его Минстратегпром и посольство США. В то же время он отметил, что никаких договоренностей с американскими лоббистами по организации встреч с представителями SpaceX нет.

Что касается переписки с Diplomatic Trade, сообщил, что она действительно была, но "не имела никаких обязательств" и "носила сугубо информационный характер".

В другом сообщении Enerkon утверждалось, что компания подписала меморандум с украинским правительством по реализации нескольких проектов – в частности, строительства солнечной электростанции в зоне отчуждения, завода по производству "зеленого" водорода и запуска 5G-связи.

Уруский сообщил журналистам, что о подписании меморандума с Enerkon со стороны правительства ему ничего не известно. Также он заявил, что возглавляемое им министерство не планирует принимать участие в этом проекте. Опровергли такие договоренности также в Минэнергетики и Минэкологии.

Единственным из официальных лиц, с кем пообщались "Схемы" и кому было известно о намерениях Enerkon, оказался руководитель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Сергей Костюк. Он рассказал, что встречался с Анатолием Рязанцевым, который является партнером Баллаута в другой фирме, которая координирует в Украине проекты Enerkon, но эта встреча имела "ознакомительный характер".

О строительстве завода по производству "зеленого" водорода Костюк узнал от журналистов.

Опрошенные журналистами специалисты, в частности, экс-руководительница ГАЗО Екатерина Павлова, назвали анонсированный проект "фантастическим" и таким, который будет сложно реализовать в Украине.

Другой анонсированный Enerkon проект – запуск Национального оператора 5G на базе госпредприятия "Укрдорсвязь". Рязанцев сообщил, что представил этот проект Баллауту и он согласился. По словам Рязанцева, 31 декабря прошлого года он встречался по этому вопросу непосредственно с вице-премьером Уруским. Глава "Укрдорсвязи" Виктор Бондарь сообщил: "У нас нет никаких проектов. Все выставлено на приватизацию".

В пресс-службе Уруского отрицали факт встречи с Рязанцевым и вообще существовании каких-либо договоренностей. В Министерстве цифровой трансформации также сообщили, что им неизвестно о сотрудничестве с Enerkon.

Участники рынка мобильных операторов, с которыми побеседовали журналисты, также считают воплощение этого проекта в ближайшее время маловероятным. Обращают внимание на неудовлетворительное техническое состояние "Укрдорсвязи".

В посольстве США в Украине заявили, что им не известно о каких-либо проектах Enerkon. Аналогичный ответ предоставили и в Американской торговой палате в Украине и выразили удивление озвученным планам Enerkon.

Журналисты проанализировали стоимость акций компании и обнаружили, что за последние три месяца она выросла более чем в 50 раз, с четырех центов до 2 долларов. Такой скачок, по мнению юристов, работающих с фондовыми рынками, стал возможным, в частности, потому, что компания постоянно в своих пресс-релизах вспоминала о бизнес-проектах в Украине.

Впервые о намерениях строительства солнечной станции в Чернобыльской зоне Enerkon заявила в ноябре прошлого года и с тех пор стоимость акций компании начала понемногу расти.

"Таким образом чистый капитал ее основателя Бенджамина Баллаута, которому принадлежит 50,3 процентов акций компании, может составлять более 18,5 млн долларов", – говорится в расследовании.

Попытка "Схем" получить комментарии натолкнулась на сопротивление со стороны Баллаута. Во время одного из телефонных звонков и в письме в редакцию он обвинил журналистов в шпионаже и дезинформации.

14 марта Enerkon письмом обратилась к ряду американских и украинских ведомств, в частности, к Национальной полиции Украины с просьбой возбудить уголовное производство в отношении журналистов.