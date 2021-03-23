Приватбанк ограничил прием платежей на карту-ключ ФЛП

Государственный Приватбанк ввел лимит на зачисление средств на карту-ключ физического лица-предпринимателя – до 30 тысяч гривень в месяц. Это ограничение не распространяется на операции через расчетный счет.

Об этом сообщает ain.ua.

В "ПриватБанке" уточнили, что ограничения действуют только на Р2Р-пополнения с карт других банков. При Р2Р-переводах внутри "ПриватБанка" при проведении платежа на карту-ключ автоматически подтянется расчетный счет IBAN. Таким образом произойдет идентификация плательщика и ограничения применяться не будут.

"Речь идет не о разовом платеже на сумму свыше 30 тыс грн, а суммарно в месяц принять на карту-ключ можно не более 30 тыс грн. Чтобы провести платеж сверх лимита, необходимо будет использовать полные реквизиты, а именно номер расчетного счета IBAN", – сообщает издание.

Как пояснил пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга, ограничение применяется только в том случае, если у банка нет возможности произвести идентификацию плательщиков, как того требует финмониторинг. Поэтому лимит в 30 тыс грн распространяется не на все платежи на карту-ключ.

Напоминаем:

У каждого ФЛП есть один или несколько расчетных счетов, к каждому из которых по желанию можно привязать карту-ключ.

Такая карта выглядит как обычная банковская карточка, на ней также есть номер.

С ее помощью можно снимать деньги из банкомата или оплатить покупки через POS-терминал, но принимать платежи рекомендуется именно по номеру расчетного счета IBAN.

До недавнего времени это можно было без ограничений делать и с использованием карты-ключа, просто такие платежи проводились немного дольше.