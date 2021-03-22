ЕБРР прокредитует Dragon Capital на 12 миллионов долларов

Европейский банк реконструкции и развития предоставляет кредит 12,5 миллиона доларов на развитие экологической недвижимости украинской компании Dragon Capital.

Об этом Укринформу сообщила пресс-служба банка.

"Европейский банк реконструкции и развития поддерживает развитие сектора экологической недвижимости с низким объемом выбросов в окружающую среду, финансируя портфель недвижимости Украинской инвестиционной компании Dragon Capital", - говорится в сообщении.

Банк предоставляет кредит 12,5 млн долл на ремонт офисного здания в городе Киеве общей арендной площадью 9000 кв. м и приобретение двух складских помещений в Киеве и Харькове общей арендной площадью 26000 кв. м.

Компания Dragon Capital планирует, опираясь на опыт и знания ЕБРР, получить для указанного здания в Киеве рейтинг "очень хорошо" за BREEAM - ведущей в мире методологией оценки, рейтингования и сертификации экологичности зданий.

Кроме этого, предусматривается введение инновационного для Украины подхода: с арендаторами будут заключаться "зеленые" договоры аренды, по которым от них будет требоваться минимизация воздействия на окружающую среду.

ЕБРР пытается достигать экологических принципов во всех своих инвестициях. Банк уже находится в авангарде противостояния климатическим изменениям и защиты окружающей среды и намерен до 2025 года увеличить объем инвестиций в "зеленую" экономику до более 50% своего годового объема инвестиций.

Отмечается, что Украина является одной из трех стран операций ЕБРР, на которые приходятся наибольшие объемы инвестиций. Только за последние два года банк взял на себя обязательства по предоставлению 2 млрд евро для украинской экономики. Инвестиции соединяются с поддержкой борьбы с коррупцией, обеспечения эффективного управления государственными предприятиями, структурных реформ и повышения прозрачности бизнес-среды.