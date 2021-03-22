Биткоин скорее заменяет золото, а не доллар – глава ФРС

Биткоину не хватает ключевых элементов, которые сделали бы его полезной валютой. В результате, криптовалюта в большей степени заменяет золото, чем американский доллар.

Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, передает "Интерфакс-Украина".

"Криптоактивы очень волатильны - посмотрите на биткойн, и поэтому не очень пригодны в качестве средства сбережения. Они ничем не подкреплены. Это больше похоже на спекуляцию. По сути, это заменитель золота, а не доллара", – заявил Пауэлл.

При этом глава Федрезерва назвал стейблкойны (криптовалюты, курс которых привязан к традиционным валютам или активам) улучшением по сравнению с обычными криптовалютами. Но их надежность зависит от того, что они поддерживаются суверенной валютой.

"Стейблкойны могут сыграть свою роль при соответствующем регулировании, но эта роль не будет заключаться в формировании основы новой глобальной денежной системы", – сказал Пауэлл.

По его словам, однажды ФРС может разработать цифровой доллар, но не раньше, чем после тщательного анализа, а также одобрения со стороны американского общества и правительства. Было бы лучше, если бы Конгресс США принял законы, более определенно разрешающие цифровые валюты, а не ФРС использовала для этого существующие полномочия.

Некоторые экономисты утверждают, что цифровой доллар был бы полезен в недавних усилиях по стимулированию экономики во время пандемии COVID-19, пишет MarketWatch. Теоретически цифровые доллары можно было мгновенно отправить каждому нуждающемуся американцу.

Пауэлл повторил, что ФРС не торопится в отношении таких новаторских технологий. Пока продолжается работа по изучению последствий использования цифрового доллара, никакого решения не ожидается, подчеркнул он.

"Поскольку мы являемся основной резервной валютой мира, нам не нужно спешить с этим проектом – мы не должны первыми выходить на рынок", – полагает руководитель ФРС.

Одна из проблем, о которых напомнил Пауэлл, заключается в том, что американцы захотят держать цифровые доллары в период любого кризиса, что может привести к потенциальному исчерпанию бумажных денег в банках.

Биткойн подешевел 22 марта на 1,2% - до 57,115 тыс долл, по данным CoinDesk. За три месяца его курс подскочил почти в 2,5 раза, за последний год – почти в девять раз.