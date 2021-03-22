Курс гривни к доллару усилился

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 23 марта на уровне 27,69 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,01 грн (на 22 марта - 32,95 гривни).

Напоминаем:

22 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,70 - 27,72 гривни.

22 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,67 - 27,69 гривни.

Экономическая правда