"Доступных кредитов 5-7-9%" выдали уже почти 27 миллиардов

По программе "Доступные кредитов 5-7-9%" банки выдали 10 942 кредитов на общую сумму почти 27 миллиардов гривень, больше всего - в сельском хозяйстве.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Из общей суммы больше средств пошли на рефинансирование ранее полученных займов, а именно 13,5 млрд грн (около 50%). Еще 8,6 млрд грн предприниматели получили в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0% (31,9%), а 4,8 млрд грн - на капитальные инвестиции.

Самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (54%), торговли и производства (20%) и промышленной переработки (15%). По региональному классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области.

За последнюю неделю было подписано еще 573 договора на сумму 1,5 млрд грн. Из них 957 млн грн - антикризисные кредиты, 269 млн грн - рефинансирование ранее выданных кредитов, а сумма инвестиционных кредитов составила 270 млн грн.

Напомним:

Ранее сообщалось, что со старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-участники выдали 10 369 кредитов на общую сумму 25,5 млрд грн.

Экономическая правда





